Hafızanızı uçurmanın yolları

Avokado: Bu kremalı yoğun tat, E vitamini bakımından zengin bir kaynaktır. Ayrıca C vitamini açısından da zengin olan avokadonun Alzheimer hastalığının gelişmesi riskini azaltmakla ilişkili olduğu bulunmuştur.

Ayçekirdeği: Ayçekirdeği dahil olmak üzere, çekirdek E vitamini açısından zengin kaynaklardandır. 20 gr. kurutulmuş ayçekirdeği günde alınması önerilen miktarın yüzde 30’unu içerir. Salatanızın üzerine serpmeniz lezzeti artırır hem de beyin gelişimini hızlandırır.

Fıstık ve ezmesi: Yağ oranı fazla olmasına rağmen, sağlıklı yağ kaynaklarındandır. Ayrıca, E vitamini bakımından zenginler. Kalp ve beynin işlevlerini düzgün gerçekleştirebilmeleri için yardımcı olur. Diğer sağlıklı seçim ise bademdir.



E vitamini: Alzheimer hastalığında, beyindeki belirli bölgelerde sinirler ölmeye başlar ve bilişsel bozulmalar oluşur. Bu nedenle güçlü bir antioksidan olan E vitamini sinir hücrelerini ve nöronları korumak için yardımcı olabilir. Buğday tohumu, soya fasulyesi, bitkisel yağlar, fındık, Brüksel lahanası, yeşil yapraklılar, ıspanak, zenginleştirilmiş un, kepek, tahıl ve yumurta E vitamini kaynakları arasında yer alır.

Balık: Somon, uskumru, ton ve diğer balıklar kalp sağlığında etkili olan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindirler. Beyinde, birçok sinirin işlevlerini yerine getirebilmesi için oldukça önemlidir. Ayrıca, daha fazla balık yemek, daha az kırmızı et ve damar tıkanıklığına sebep olabilecek doymuş yağı fazla olan diğer protein çeşitlerini daha az yemek demektir.

Çilek, böğürtlen, kiraz, yaban mersini: Son yapılan araştırmalar yaban mersini, çilek ve böğürtlenin yaşa bağlı olarak azalan bilişsel becerilerin artmasına yardımcı olduğunu bulmuştur. Yani yaşla azalan beynin doğal işlevini korumayı sağlarlar ve hafıza kaybının oluşmasını engellemeye yardımcıdırlar.

Uzmanlar, Alzheimer dahil olmak üzere, diğer birçok hastalıktan korunmak için düzenli egzersizin çok önemli bir yere sahip olduğunu ve stresi azalttığını belirtmektedir. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeyle kombine edilmiş bir hayat sürmemize, hafızayı korumak ve hastalıklardan arınmamıza yardımcı olacağını aklınızdan çıkarmayın.