İran sandık başında

Kaynak: Haber Merkezi
İran sandık başında
İran halkı Mart ayında gerçekleşen parlemento seçimlerinin ikinci turu için tekrardan sandık başına gitti.

Katılımın %41 ile İran tarihinin en az katılım ile gerçekleşen seçimlerinden olan Mart'taki birinci tur seçimlerinde radikaller sandalyelerin çoğunluğunu kazandı. İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ilk tur seçimlerinden sonra gerçekleştirdiği basın toplantısında 61 milyon seçmenden sadece 25 milyonunun oy kullandığını açıklamıştı. Bu seçim aynı zamanda İran tarihinin en büyük protesto dalgalarından biri olan Mahsa Amini eylemlerinden sonra gerçekleştirilen ilk seçimdi.

İran halkı parlemento seçimlerinin ikinci turunda, 22 seçim bölgesinde 90 aday arasından 45 temsilciyi seçecek. Bir istisna olarak başkent Tahran'da ise 32 aday arasından 16 temsilci seçilecek. İran'da reformistlerin seçimlere katılması yasak.

Her ne kadar az nüfusa sahip bölgelerde sayımların daha önce bitmesi muhtemel görünse de kesin sonuçların Pazartesi günü ilan edilmesi bekleniyor.

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