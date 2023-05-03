Hafriyat kamyonu şarampole devrildi! Sürücü yaralandı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Salih Akkaş yönetimindeki 42 AKS 345 plakalı hafriyat kamyonu, yokuş inerken iddiaya göre, freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyon 50 metre sürüklenerek şarampole devrilirken, sürücü araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)