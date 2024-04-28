Hafriyat kamyonunun çarptığı sürüdeki 28 koyun öldü

Kaynak: DHA
Hafriyat kamyonunun çarptığı sürüdeki 28 koyun öldü
Batman'da A.Ö. yönetimindeki hafriyat kamyonu yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 28 koyun telef olurken 14'ü de yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Hasankeyf Köprüsü üzerinde hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 28 koyun telef olurken 14 koyun ise yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Batman-Gercüş karayolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi.

Plakası belirlenemeyen A.Ö. yönetimindeki hafriyat kamyonu, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 28 koyun yaşamını yitirirken, 14'ü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası bir kazaya karşı önlem alırken, hayvanların cesetleri de yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

screenshot-35.jpg

İlgili Haberler
Ataşehir'de çıkan ev yangınında 2 kişi yaralandı
Ataşehir'de çıkan ev yangınında 2 kişi yaralandı
Son Haberler
Kaza yapan kurye taşıdığı patates kızartmasını yardıma gelenlere ikram etti Video
Kaza yapan kurye taşıdığı patates kızartmasını yardıma gelenlere ikram etti
ABD Donanması'nda kırmızı alarm Dünya
ABD Donanması'nda kırmızı alarm
Kilo veren bir kadın kilo verdiği için tepki topladı. "Kiloluyken daha çekiciydin" tartışması Video
Kilo veren bir kadın kilo verdiği için tepki topladı. "Kiloluyken daha çekiciydin" tartışması
Sergen Yalçın patladı Spor
Sergen Yalçın patladı
Sel sonrası çalıştırılan arabanın egzozundan su fışkırdı Video
Sel sonrası çalıştırılan arabanın egzozundan su fışkırdı
Elon Musk Çin Başbakanı ile görüştü Dünya
Elon Musk Çin Başbakanı ile görüştü
Miras davalarında yeni dönem. Mal paylaşımında hakkı yenen kardeşlere gün doğdu Ekonomi
Miras davalarında yeni dönem. Mal paylaşımında hakkı yenen kardeşlere gün doğdu