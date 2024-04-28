Hafriyat kamyonunun çarptığı sürüdeki 28 koyun öldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Hasankeyf Köprüsü üzerinde hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 28 koyun telef olurken 14 koyun ise yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Batman-Gercüş karayolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi.

Plakası belirlenemeyen A.Ö. yönetimindeki hafriyat kamyonu, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 28 koyun yaşamını yitirirken, 14'ü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası bir kazaya karşı önlem alırken, hayvanların cesetleri de yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.