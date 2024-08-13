Hafta sonu gezmek isterken dolandırılmayın. Dolandırıcıların son yöntemi ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hafta sonu gezmek isterken dolandırılmayın. Dolandırıcıların son yöntemi ortaya çıktı

Dolandırıcıların son dönemde özellikle hafta sonu gezmek için araba kiralayanları hedef aldığı ortaya çıktı. Uzmanlar, “Hafta sonu gezmek isterken dolandırılmayın” şeklide uyarı yaptı.

Son dönemde dolandırıcıların araç kiralamak isteyen vatandaşları hedef aldığı ortaya çıktı. Özellikle hafta sonu gezmek için araç kiralamak isteyen vatandaşları hedef alan dolandırıcıların internet üzerinden sponsorlu reklam verdiği öğrenildi.

Uzmanlar, dolandırıcıların kendilerini araç kiralama şirketi gibi göstererek internet üzerinden sponsor reklam verdiklerinin altını çizdi. Reklamlarda araç kiralama ücretlerinin normal fiyatlardan düşük tutulduğuna dikkat çeken uzmanlar vatandaşların çok düşük fiyatlardan etkilenmemeleri gerektiğini vurguladı.

Araç kiralayan bazı firmaların depozito ücretlerini vermediklerini bazılarının ise geçmiş dönemdeki kazaların yeniymiş gibi gösterilerek vatandaşlardan para istediği belirtiliyor.

Uzmanlar, vatandaşların mağdur olmaması için internetteki sponsorlu reklamlara dikkat etmeleri gerektiğini ve kiraladıkları aracın mutlaka fotoğraf ve videolarını çekmeleri gerektiğini vurguluyor. Öte yandan vatandaşların mutlaka profesyonel şirketlerden araç kiralamaları gerektiğinin altı çizildi.

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