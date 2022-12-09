﻿Haftalık seyrini dolar 18,64 TL, euro 19,66 TL’den tamamladı

Geçen haftayı 18,63 TL’den kapatan doların bu hafta kapanış seviyesi hafif yükselişle 18,64 TL oldu. Euro 19,71 TL’den başladığı haftalık seyrini 19,66 TL’ye gerileyerek tamamladı.
Geçen haftayı 18,63 TL’den kapatan doların bu hafta kapanış seviyesi hafif yükselişle 18,64 TL oldu. Euro 19,71 TL’den başladığı haftalık seyrini 19,66 TL’ye gerileyerek tamamladı.
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