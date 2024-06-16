Haftanın 6 günü 10 saat çalışmaya bakın ne kadarı reva gördüler. Kıskanılan Türkiye'de işçiye verilen kıymet

Düzenleme: Cemile Balcı
Haftanın 6 günü 10 saat çalışmaya bakın ne kadarı reva gördüler. Kıskanılan Türkiye'de işçiye verilen kıymet

Bir iş ilanı sosyal medyada gündem oldu. Otel ve restorana garson arayan ilanda haftada 6 gün, 10 saat çalışacak kişiye aylık 13 bin lira verecekleri açıklandı.

İşçi hakları konusunda tartışmalara neden olan bir örnek bu kez Karabük'te yaşandı. Sosyal medya, Safranbolu Eski Çarşı'da bulunan bir otel konaklama restorant işletmesinin verdiği ilanı konuşuyor.

İlana göre, haftada 6 gün, günde 10 saat çalışacak garsonlar için saat başı 50 TL öneriliyor. Bu durum, hem şaşkınlık yarattı hem de tepkilere yol açtı.

İŞTE O İLAN

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"BU İLAN İNSANİ DEĞİL!"

Detaylara bakıldığında, ilanda günlük 500 TL maaş önerildiği görülüyor. Ancak bu maaşın yanında başka hiçbir yan hak sunulmadığı belirtiliyor, sadece yemek verileceği ifade ediliyor. Hesaplamalar yapıldığında, bu şartlar altında aylık gelirin 13 bin TL'ye kadar çıkabileceği ortaya çıkıyor. Ancak bu gelirin, günlük 10 saat çalışma süresi ve haftada 6 gün çalışma şartları altında ne kadar adil olduğu tartışma konusu. İlanı görenler "Hiç insani değil, bu mu çalışana verilen değer?" yorumunda bulundu.

8 GÜNDE 4 KİŞİ BAŞVURDU

İlanı görenler arasında tepki ve eleştiriler yükselirken, işçi haklarının korunması ve adil çalışma koşullarının sağlanması gerekliliği ifade edildi. Özellikle sosyal medyada ilan sahibine yönelik yoğun eleştiriler yapılırken, bu tür uygulamaların işçi hakları açısından ne derece sürdürülebilir olduğu da tartışma konusu oldu.

Ayrıca söz konusu ilana 8 günde yalnızca 4 kişinin başvurduğu görüldü.

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