Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. Üçüncü haftasında zirveye yerleşti

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 25 Şubat-2 Mart 2024 tarihleri arasında 'Bahar' dizisi, 3. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...
BAHAR - (Sezon 1 - Bölüm 3) - 12,05
İNCİ TANELERİ - (Sezon 1 - Bölüm 6) - 10,83
KIZILCIK ŞERBETİ - (Sezon 2 - Bölüm 53) - 10,59
GÖNÜL DAĞI - (Sezon 4 - Bölüm 129) - 9,26
KIZIL GONCALAR - (Sezon 1 - Bölüm 8) - 8,85
KURULUŞ OSMAN - (Sezon 5 - Bölüm 150) - 6,69
SANDIK KOKUSU - (Sezon 1 - Bölüm 12) - 5,92
TEŞKİLAT - (Sezon 4 - Bölüm 97) - 5,29
YARGI - (Sezon 3 - Bölüm 84) - 5,28
GADDAR - (Sezon 1 - Bölüm 7) - 5,01