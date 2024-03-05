Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. Üçüncü haftasında zirveye yerleşti

Kaynak: Box Office Türkiye
Haftanın en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. Üçüncü haftasında zirveye yerleşti
'Bahar' 3. haftasında zirvede; Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu.

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 25 Şubat-2 Mart 2024 tarihleri arasında 'Bahar' dizisi, 3. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...

BAHAR - (Sezon 1 - Bölüm 3) - 12,05

bahar.jpgİNCİ TANELERİ - (Sezon 1 - Bölüm 6) - 10,83

inci-son1.jpg

KIZILCIK ŞERBETİ - (Sezon 2 - Bölüm 53) - 10,59

kizilcik.jpg

GÖNÜL DAĞI - (Sezon 4 - Bölüm 129) - 9,26

gonul.jpg

KIZIL GONCALAR - (Sezon 1 - Bölüm 8) - 8,85

kizil-gonca.jpg

KURULUŞ OSMAN - (Sezon 5 - Bölüm 150) - 6,69

osman.jpg

SANDIK KOKUSU - (Sezon 1 - Bölüm 12) - 5,92

sandik.jpg

TEŞKİLAT - (Sezon 4 - Bölüm 97) - 5,29

teskilat.jpg

YARGI - (Sezon 3 - Bölüm 84) - 5,28

yargi.jpg

GADDAR - (Sezon 1 - Bölüm 7) - 5,01

gaddar.jpg

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