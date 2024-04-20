Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

İsrail- Filistin savaşı ve ardından İran İsrail gerilimi...Karşılıklı saldırılar piyasaları birbirine kattı.Borsa İstanbul bu hafta kayıptaydı. BIST 100'de işlem gören hisseler yüzde 1,23 değer kaybetti. Endeks en düşük 9.420 seviyesini görürken, 9.823 puan da borsanın çıktığı en üst seviye oldu. Borsa İstanbul geçen haftaya göre yüzde 1,23 değer kaybetti, haftayı 9.693 puandan kapadı.

ALTIN COŞTU

Altın bu haftanın en çok kazandıranı oldu. Gram altındaki yükseliş durdurulamadı. Gram altın Kapalıçarşı piyasasında kapanışı 2.652 liradan yaptı. Ancak gram altında resim fiyatlar 2,502 liraydı. Kapalıçarşı fiyatlarına göre, Çeyrek Altın 4.346, yarım altın 8.851, tam altın da 17,228 liradan fiyatlandı

DOLAR DA KAZANDIRDI

Amerikan Dolarına parasını yatıranlar bu hafta yüzde 0,71 kazanç sağladı. Dolar 32,5880 liraya kadar yükselerek, haftayı 32.50 TL'den kapadı. Euro da kazandıranlar arasındaydı Euro yüzde 1,23 artışla 34,8540 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,04 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,66 değer kaybetti.