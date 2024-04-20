Merkez Bankası’nın son dolar tahmini ‘eyvah eyvah’ dedirtti

Kaynak: AA
Merkez Bankası’nın son dolar tahmini ‘eyvah eyvah’ dedirtti
Merkez Bankası nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yılsonu için yapılan dolar tahmini ortaya çıktı.

Ekonomi gündemindeki son gelişmelere göre, yılsonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi küçük bir düzeltmeyle %44,19’dan %44,16’ya revize edildi.

2024’ÜN SONUNDA DOLAR 40 LİRA

Döviz piyasalarındaki beklentiler de yeni bir seviyeye oturdu; katılımcılar yılsonu için dolar/TL kuru tahminlerini 40 olarak belirledi.

12 AY SONRA DOLAR 42 LİRA 47 KURUŞ

Önümüzdeki 12 ay sonrası için dolar/TL kuru beklentisi ise 42,47 olarak güncellendi.

Cari işlemler açığına ilişkin öngörülerde de iyimser bir tablo çiziliyor; bir önceki dönemde 33,3 milyar dolar olan yılsonu cari işlemler açığı tahmini, bu dönemde 32,1 milyar dolara düşürüldü.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 30,7 milyar dolara indi. Faiz oranlarına dair beklentilerde ise artış söz konusu; 12 ay sonrası için politika faizi tahmini %36,96’dan %38,18’e yükseltildi.

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