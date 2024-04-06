Haftanın en çok kazandıranı belli oldu. Rakiplerine fark attı

Büşra Kapan
Haftanın en çok kazandıranı belli oldu. Rakiplerine fark attı
Küresel piyasalar karışık bir haftayı geride bırakırken, haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

Piyasalarda bu hafta yurtiçinde enflasyon rakamları takip edilirken, ABD tarafından Fed Başkanı Powell ve Fed yetkililerinin konuşmaları takip edildi. Para piyasaları üzerinde etkili olan bu gelişmeler yatırım araçları tarafında hareketlilik meydana getirdi.

Bu hafta piyasalarda Borsa İstanbul, yatırımcılarının yüzünü güldürdü. BİST 100 yatırımcılarının kârını katladı.

Borsa İstanbul yerel seçimlerin ardından haftanı ilk işlem gününe yüzde 1,01 yükselişle 9.234,48 seviyesinden başladı. Endeks hafta içinde karışık bir seyir sergiledikten sonra haftanın son işlem gününde yüzde 5’in üzerinde değerlenerek 9.618 seviyesinde tamamladı.

bistgraf6ni.jpgHaftanın son işlem gününde borsaya yön veren haber akışlarından biri Yapı Kredi'de hisse alımına ilişkin görüşme haberi oldu.

Endekste yüzde 4’ün üzerinde artış kaydederek sanayi sektörü dikkat çekti.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,75 artışla 2 bin 391 TL’ye yükseldi.

gramgrafik6nis.jpgCumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 5,00 değerlenerek 16 bin 370 TL’ye yükseldi.

Çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 309 TL’ye kadar yükseldi.

altinresim1.jpgDolar/TL yüzde 1,35 değer kaybıyla 31,94 seviyesine, Euro/TL ise 1,39 azalışla 34,57’ye geriledi.

FON BAZINDA BAKILDIĞINDA;

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,02 gerilerken,

Bireysel emeklilik fonları yüzde 1,16 değerlendi.

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