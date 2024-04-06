Kalamış Yat Limanı için yeni ihale yapılacak. İhaleyi Koç kazanıyor kazanıyor iptal ediyorlar

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Kalamış Yat Limanı için yeni ihale yapılacak. İhaleyi Koç kazanıyor kazanıyor iptal ediyorlar
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın, 40 yıl boyunca "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi adına bir kez daha ihale gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

İlandaki detaylara göre ihale için geçici teminat bedeli 120 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli ise 150 bin lira olarak belirlenirken, ihaleyle alakalı son teklif verme tarihi 29 Mayıs oldu.

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Planlanan ihale süreci, öncelikle birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınarak başlayacak. Bu aşamadan sonra "pazarlık usulü" ile görüşmeler yapılacak. Pazarlık sürecinde devam eden teklif sahipleriyle bir açık artırma gerçekleştirilecek ve bu açık artırma ile ihale sonuçlandırılacak.

İHALE 2021 YILINDA İPTAL EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesiyle ilgili olarak 2021 yılında gerçekleştirilen ihale, Cumhurbaşkanı Kararı sonucu iptal edilirken, 2022’de yapılan ihale ise teklif yetersizliğinden iptal olmuştu.

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Öte yandan Kasım 2021 yılında Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 2.5 milyar TL bedelle 40 yıl boyunca işletme hakkı Koç Holding’e verilmişti. Cumhurbaşkanı kararıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) bu kararı onaylamıştı. Ancak 2022 Ocak'ta Koç Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanı kararı kapsamında iptal edildiğinin duyurusu yapılmıştı.

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