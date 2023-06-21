Hakan Aygün Atatürk'ü anlatırken ağladı. Çok direndi ama canlı yayında kendini tutamadı

Gazeteci Hakan Aygün, canlı yayında Atatürk'ü anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Aygün, "Atatürk bir nur ışığı gibi doğuyor bu ülkeye. Türk halkı bunu unutmasın" dedi.

Hakan Aygün Atatürk'ü anlatırken ağladı. Çok direndi ama canlı yayında kendini tutamadı

Editör: Sami GÜREL

Gazeteci Hakan Aygün, katılmış olduğu bir canlı yayında Atatürk’ü anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Mavi Karadeniz TV'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatırken Aygün, "Osmanlı Duyun-u Umumiye’yi ilan ediyor, kendini Batı kapitalizmine teslim ediyor ve o yıl Atatürk bir nur ışığı gibi doğuyor bu ülkeye. Türk halkı bunu unutmasın." dedi.

“ATATÜRK’ÜN GELİŞİ BOŞUNA DEĞİL BU ÜLKEYE”

Sözlerine gözleri dolarak devam eden Aygün, “bazen hayat tesadüfleri sever, Atatürk’ün gelişi boşuna değil bu ülkeye” dedi.

Sunucu Gizem Fidan’ın “gözleriniz doldu sanki” sözleri üzerine ise Aygün kendisini daha fazla tutamayıp ağlamaya başladı.

Atatürk’ün Osmanlı borçlarını 1928 Paris Anlaşmasıyla fakir ve Kurtuluş Savaşı’ndan çıkmış çok zor durumdaki Türkiye Cumhuriyeti ile ödediğini ifade etti.

Şu anda da Türkiye’nin çok büyük bir borç sarmalında olduğunu belirten Aygün, “faiz Nas’tır, bilmem nedir gibi piyasa oyunlarını geride bırakarak ülkemiz acı günler yaşamaya doğru gidiyor.” dedi.

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