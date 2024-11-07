Hakan Çalhanoğlu İtalyan'da manşetleri süsledi

Hakan Çalhanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a karşı gösterdiği muhteşem performans İtalyan basınında geniş yer buldu.

"Inter demir gibi" manşetiyle çıkan La Gazzetta dello Sport, Arsenal karşısında kazanılan zaferde Hakan Çalhanoğlu’nun penaltısı ve müthiş savunma performansının Inter’i Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya bir adım daha yaklaştırdığına vurgu yaptı.

Corriere dello Sport ise "Inter Geçiş Hakkı Kazandı" başlığıyla Inter'in galibiyetini manşetten verdi. Inter'in Arsenal’i 1-0 yenerek 16 turuna yaklaştığını ve bu başarıda aslan payının Hakan Çalhanoğlu’nda bulunduğunu belirten haberde, milli oyuncumuzun penaltı atışındaki maharetine vurgu yapıldı. Hakan'ın Inzaghi için "elmas" niteliği taşıdığına vurgu yapılan yazıda Hakan Çalhanoğlu'nun futbol zekası ve kazanma hırsına övgüler yağdırıldı.

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