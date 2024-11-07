Hakan Çalhanoğlu şov yaptı. Inter, Arsenal'i tek golle devirdi

Kaynak: NTV
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı. Inter, Arsenal'i tek golle devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İtalyan devi Inter, İngiliz devi Arsenal'i evinde konuk etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, sahasında Arsenal'i konuk etti.

Mücadele 1-0 Inter lehine sonuçlandı. Inter'in galibiyet golünü 45+3. dakikadaki penaltı vuruşuyla milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu attı.

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NTV'deki habere göre devler Ligi’nde haftanın dikkat çeken mücadelesinde Inter ve Arsenal karşı karşıya geldi.

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Inter maçı 1-0 kazandı. Inter'in galibiyet golü 45+3. dakikada penaltıdan ağları havalandıran Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu maçta 71 dakika mücadele etti. Hakan yerini 71. dakikada Asllani'ye bıraktı.

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Inter, Devler Ligi'nde 10 puana çıktı. Arsenal ise bu sezon ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçında Inter, sahasında RB Leipzig ile karşılaşacak. Arsenal ise aynı haftada Sporting Lizbon deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

45+3' Hakan Çalhanoğlu penaltı vuruşunda takımı Inter'i öne geçirdi.

İLK 11'LER

Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro Martínez

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Havertz, Mikel Merino; Saka, Martinelli, Trossard

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