Hakan Çalhanoğlu şov yaptı. Inter, Arsenal'i tek golle devirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, sahasında Arsenal'i konuk etti.
Mücadele 1-0 Inter lehine sonuçlandı. Inter'in galibiyet golünü 45+3. dakikadaki penaltı vuruşuyla milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu attı.
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NTV'deki habere göre devler Ligi’nde haftanın dikkat çeken mücadelesinde Inter ve Arsenal karşı karşıya geldi.
Inter maçı 1-0 kazandı. Inter'in galibiyet golü 45+3. dakikada penaltıdan ağları havalandıran Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu maçta 71 dakika mücadele etti. Hakan yerini 71. dakikada Asllani'ye bıraktı.
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Inter, Devler Ligi'nde 10 puana çıktı. Arsenal ise bu sezon ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçında Inter, sahasında RB Leipzig ile karşılaşacak. Arsenal ise aynı haftada Sporting Lizbon deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
45+3' Hakan Çalhanoğlu penaltı vuruşunda takımı Inter'i öne geçirdi.
İLK 11'LER
Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro Martínez
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Havertz, Mikel Merino; Saka, Martinelli, Trossard