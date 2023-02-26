THY dünyaca ünlü Serie A takımına forma sponsoru olacak

İtalyan medyası THY’nin İtalya Seria A’nın köklü takımlarından biri olan Inter ile gelecek sezon için sponsorluk anlaşması yapacağını iddia etti.

THY’nin Inter’e sponsor olacağını öne çıkaran İtalya'nın en önemli spor yayınlarından biri olan Sport Mediaset. İddiaya göre, THY, gelecek sezondan itibaren Inter’in ana forma sponsorluğu için Inter takımının yöneticileri ile ilk görüşmeyi de gerçekleştirmiş.

Görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ancak henüz hiçbir konuda anlaşmaya varılmadığı da belirtildi. Bilindiği üzere Inter’in ana sponsorluğunu uzun süre dünyaca ünlü lastik markası Pirelli yapmıştı. Inter ardından da DigitalBits ile anlaşmıştı. Ancak Digitalbits’in ödemeler konusunda sıkıntı yaşadığı ve bu sebeple yeni bir ticari partner arandığı İtalyan medyasında daha önce yer almıştı.





