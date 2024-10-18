Hakan Çalhanoğlu “Türkiye’de oynayacak mısın?” sorusunu böyle yanıtladı

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Hakan Çalhanoğlu “Türkiye’de oynayacak mısın?” sorusunu böyle yanıtladı

A Milli Takım’ın ve Inter’in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Türkiye’de futbol oynayıp oynamayacağı hakkında konuştu. Tecrübeli oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella hakkında övgü dolu sözler söyledi.

A Milli Takım’ın ve Inter’in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, oynadığı harika futbolla herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sezon başında Bayern Münih’e gitmesi gündemdeyken transferi gerçekleşmeyen yıldız oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ve kariyeri konusunda açıklamalar yaptı.

Milliyet gazetesinden Bilal Meşe’ye konuşan yıldız oyuncu, “Türkiye’ye dönecek misin?” sorusunu "Kendimle ilgili şunu söyleyebilirim ki futbolda her daim ileriye gitmeyi, iyi olmayı hedefledim. Futbol hayatım nerede, hangi ülkede biter bilemiyorum ama hedefim kariyerimi en güzel şekilde noktalamak. Dilerim bu düşüncem gerçekleşir” şeklinde yanıtladı.

MONTELLA’YA ÖVGÜ

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ile ilgili övgü dolu sözler söyleyen Çalhanoğlu, İtalyan teknik adamın saha içinde ve saha dışında sıcak kanlı olduğunun altını çizdi. Tecrübeli oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımımızın oyuncu çeşitliliği çok fazla. Hocamız bu çeşitliliği nasıl daha da artırabileceğini düşünerek hareket ediyor. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki, futbol taktiksel bir oyundur. Oynadığımız her rakibe göre farklı oyun, farklı taktikler geliştirerek antrenmanlarımızı yaparız. Bana göre hocamız ve ekibi bu takımı en çok sistemsel anlamda değiştirip, geliştirmiştir. Bizim sistemimizde, oynayan veya oynamayan herkes ne yapacağını ve görevinin ne olduğunu biliyor"

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