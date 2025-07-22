Hakan Çalhanoğlu'nun eşi konuştu: Fenerbahçe...

Kariyerine Inter'de devam eden milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la yaptığı transfer görüşmeleri gündem olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la konuşarak sarı lacivertli formayı giymek istediğini söylediği iddia edilen Çalhanoğlu'nun ailesiyle ilgili de haberler medyaya yansımıştı. Milli yıldızın kızının babasını arayarak ağladığı ve Galatasaray'dan başka takımda forma giymemesini istediği öne sürülmüştü.

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan gazeteci Burhan Can Terzi, çiftin İtalya'ya döndüğünü yazdı. Terzi'nin paylaşımı şöyle:

"Sevgili kaptan Hakan Çalhanoğlu ve değerli eşi ile ile az önce bir süre konuştuk. Söylediklerini aynen aktarıyorum:

'Bugüne kadar hakkımızda çok fazla yalan yazıldı. En doğru, en yürekten konuşan sizsiniz. Kızımızın ağladığı da doğru. İtalya'ya dönüyoruz.'"

???? KAPALI TRİBÜN SAKİN OLALIM...



Sevgili kaptan Hakan Çalhanoğlu ve değerli eşi ile ile az önce bir süre konuştuk. Söylediklerini aynen aktarıyorum:



"Bugüne kadar hakkımızda çok fazla yalan yazıldı. En doğru, en yürekten konuşan sizsiniz. Kızımızın ağladığı da doğru. İtalya'ya… https://t.co/2oc1G25mhj pic.twitter.com/6FAHiKps4o — Burhan Can Terzi (@burhancanterzii) July 22, 2025

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