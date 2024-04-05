Hakan Fidan 2025’te Türkiye’de yapılacağını duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere gündemi değerlendirdi.

Fidan, "Türkiye de 72 yıldır NATO'nun önemli bir üyesi. NATO içerisinde 72 yıldır katkı vermekte. NATO görevlerine silahlı kuvvetlerimiz aktif olarak katılmakta” ifadelerini kullandı.

Fidan, “NATO dışişleri bakanlarının 2025'te yapacağı gayri resmi toplantının Türkiye'de yapılmasını önerdim. Bu öneri kabul edildi. NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi 2025 Toplantısı Türkiye'de yapılacak” dedi.