Hakan Fidan Ukrayna'ya davet edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı, telefon görüşmesinin neticesinde Kuleba’nın Fidan’ı Ukrayna’ya davet ettiğini açıkladı. Bakanların görüşmesinde Ukrayna’daki güncel gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan bilgilendirme şu şekilde:
"Görüşmede mevkidaşı, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Bakan Kuleba ayrıca, Bakan Fidan’ı Ukrayna’ya davet etmiştir. Görüşmede, Ukrayna’daki güncel gelişmeler de ele alınmıştır."
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