MİT'te yeni dönem resmen başladı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nda (MİT) yeni atanan başkan için devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Hakan Fidan'ın yerine MİT Başkanı olarak atanan İbrahim Kalın, başkanlık görevini devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevinden MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, devir teslim töreni yapıldı. MİT'ten yapılan bilgilendirmede, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde Sayın İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’dan devralmıştır" denildi.

Devir teslimden paylaşılan kare şu şekilde: