Hakan Fidan yarın Mısır'a gidiyor

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısır'a gidecek. Bu ziyaret, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında gerçekleştirilecek ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıkları kapsamında olacak. Toplantıda, imzalanması planlanan 20'ye yakın anlaşmanın mevcut durumu değerlendirilecek.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Ayrıca, enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayisi alanında uzun vadeli işbirliği imkanları ele alınacak. Ticaret hacminin 10 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarılması için çalışmalar yapılacak.

Mısır ile kültür, eğitim ve bilim alanındaki ilişkilerin önemi vurgulanırken, üniversiteler arası işbirliği ve medya ve iletişim alanında ortak çalışmaların artırılması da gündemde olacak. Ziyaretin ana konuları arasında Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze'ye insani yardımlar yer alacak. Ayrıca, Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Bakan Fidan'ın, El Ariş ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etmesi ve Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlarla ilgili Mısır Kızılayı'nın lojistik merkezinde incelemelerde bulunması planlanıyor.

İKİLİ İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat'ta Mısır'a yaptığı resmi ziyaret, ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu ziyarette, YDSK'nin Cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında toplanacağına dair ortak bildiri imzalanmıştı. Bakan Fidan, bu ziyareti kapsamında, temmuz ayında göreve başlayan Dışişleri Bakanı Abdulati ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek.