Hakan Fidan'dan görüşmek için Demirtaş ve Kavala şartı koyan Hollanda'ya ziyaret

Düzenleme: Serhat Ağa
Hakan Fidan'dan görüşmek için Demirtaş ve Kavala şartı koyan Hollanda'ya ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gümrük Modernizasyonu için Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılma şartı koyan Hollanda’ya ziyarette bulunacak.

Türkiye ile Hollanda arasında 2008 yılında imzalanan muhtıra kapsamında gerçekleşecek olan Wiitenburg Konferansının 10.’su Hollanda’da düzenlenecek.

Hakan Fidan bu konferans için Hollanda’ya ziyarete gidecek. Hakan Fidan mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile bu ziyaret için bir araya gelecek. Bu ziyarette İsrail-Gazze, Ukrayna-Rusya başta olmak üzere son gelişmeler ele alınacak.

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Aynı zamanda yapılan ziyarette AB’ye tam üyelik, Gümrük Modernizasyonu ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

HOLLANDA’DAN KAVALA VE DEMİRTAŞ ŞARTI

Hollanda Parlamentosu dün yapılan oylamada, Türkiye’nin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında AİHM kararlarının uygulanmaması halinde, Avrupa Birliğinin Türkiye ile yapması planlanan Gümrük Birliği güncellemesinin bloke edilmesine yönelik önerge kabul edilmişti.

Bu önergenin kabul edilmesinin ardında Hakan Fidan’ın Hollanda ziyareti dikkatleri çekti.

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“TÜRKİYE İLE MÜMKÜN DEĞİL”

Hollanda Milletvekili Kati Piri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Demirtaş ve Kavala’nın serbest bırakılmadan, Gümrük Birliği modernizasyonunun olmasının mümkün olmadığını, bu önergeyi kendisinin parlamentoya sunduğunu ve kabul gördüğünü açıkladı.

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NE OLMUŞTU?

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş, haklarında AYM ve AİHM kararlarının verdiği kararın aksine Yargıtay ve Yerel Mahkeme tarafından kabul görmemiş, AİHM ve AB’den yapılan çağrılarının aksine iki ismin tutukluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Selahattin Demirtaş için dün görülen davada

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