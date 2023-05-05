Hakem tepkisinde sıra Ümraniyespor'da: Endişeliyiz

Ümraniyespor, sosyal medya hesabından ‘Endişeliyiz’ başlıklı bir paylaşım yaptı. Ümraniyespor, Burak Şeker’in Sivasspor maçın atanmasına şaşırdıklarını dile getirdi.

Hakem tepkisinde sıra Ümraniyespor'da: Endişeliyiz

Editör: Barış Atakan

Ümraniyespor Sivasspor maçı öncesi resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak TFF'ye göndermede bulundu.

Sivasspor maçına Burak Şeker’in atanmasına tepki gösteren İstanbul temsilcisi, konuyla ilgili sert ifadeler kullandı.

Ümraniyespor’dan yapılan açıklamada, “Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'a karşı oynadığımız müsabakada fahiş bir hatası nedeniyle 2 puan kaybettiğimiz Burak Şeker'in, Sivasspor karşılaşmamıza atanması bizi fazlasıyla şaşırtmış ve endişelendirmiştir” denildi.

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