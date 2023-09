Hakemden sarı kartı gören oyuncu karşılığında oyun kartı gösterdi

İngiltere'nin Londra şehrinde oynanan hazırlık mücadelesinde ilginç bir an yaşandı. Youtube All Stars ve Sidemen FC arasında oynanan maçta Mark Cletenburg'un Youtube All Stars oyuncusuna sarı kart göstermesine karşın oyuncu ise kart oyunundaki kart ile buna karşılık verdi.