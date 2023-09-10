Hakemden sarı kartı gören oyuncu karşılığında oyun kartı gösterdi

İngiltere'nin Londra şehrinde oynanan hazırlık mücadelesinde ilginç bir an yaşandı. Youtube All Stars ve Sidemen FC arasında oynanan maçta Mark Cletenburg'un Youtube All Stars oyuncusuna sarı kart göstermesine karşın oyuncu ise kart oyunundaki kart ile buna karşılık verdi.

Hakemden sarı kartı gören oyuncu karşılığında oyun kartı gösterdi

Dünyaca ünlü eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg, 9 Eylül'de Londra'da Sidemen FC ile YouTube All Stars arasında düzenlenen yardım maçında YouTube yıldızı Max Fosh'a sarı kart gösterdi.

Max Fosh ise hakeme UNO adındaki kart oyununda yön değiştirme kartını göstererek herkesi güldüren bir karşılık verdi.

UNO oyununda bu kartı gösterdiğiniz zaman el hangi yöne doğru değişiyor ise tam tersi yönünde değişmeye başlar. Yani bu karttan sonra oyun tersine oynanır.

Sidemen FC, YouTube All Stars ile oynadığı yardım maçını 8-5 kazandı.

Karşılaşmada 2 milyon sterlin'in üzerinde bağış toplandı.

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