Hakemden sarı kartı gören oyuncu karşılığında oyun kartı gösterdi

Dünyaca ünlü eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg, 9 Eylül'de Londra'da Sidemen FC ile YouTube All Stars arasında düzenlenen yardım maçında YouTube yıldızı Max Fosh'a sarı kart gösterdi.
Max Fosh ise hakeme UNO adındaki kart oyununda yön değiştirme kartını göstererek herkesi güldüren bir karşılık verdi.
UNO oyununda bu kartı gösterdiğiniz zaman el hangi yöne doğru değişiyor ise tam tersi yönünde değişmeye başlar. Yani bu karttan sonra oyun tersine oynanır.
Sidemen FC, YouTube All Stars ile oynadığı yardım maçını 8-5 kazandı.
Karşılaşmada 2 milyon sterlin'in üzerinde bağış toplandı.