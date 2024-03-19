Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Kaynak: AA
Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı
Hakkari-Çukurca kara yolu, Depin mevkisinde düşen çığ sebebiyle yol kapandı.

İki günden bu yana karla karışık yağmurun etkisi altına olanHakkari'de, Depin mevkisindeki tünelin yakınında çığ düştü.

Bunun üzerine bölgeye gelen Karayolları ve belediye ekipleri, yola düşen kar yığınını temizlemek için çalışma başlattı.

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Polis, Jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından bölgede önlem alındı, AFAD görevlileri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede hazır bekledi.

Yaklaşık 10 metrelik kar yığınının bulunduğu yolun iki tarafında da çok sayıda aracın beklediği görüldü.

Muş'tan gelen yakıt tankeri sürücüsü Kadri Gündüz, sabah erken saatlerde bölgeye geldiğini ve çığ yüzünden yolda beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

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Gündüz, ekiplerin yolun açılması için çalışma başlattığını söyledi.

Diğer yandan yağış sebebiyle Sere Solan mevkisinde de su birikintileri oluştu, dağdan taş ve kaya parçaları düştü.

Sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için bölgede bekleyen Karayolları ekipleri, yoldaki taş ve kaya parçalarını temizledi.

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