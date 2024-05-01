Karaman’da sağanak etkili oldu, araçlar yolda mahsur kaldı

Kaynak: İHA
Karaman’da sağanak etkili oldu, araçlar yolda mahsur kaldı
Karaman'da beklenmedik bir şekilde başlayan sağanak yağış, birçok aracın yollarda mahsur kalmasına neden oldu.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan yoğun yağış, cadde ve alt geçitlerde su birikintilerine sebep oldu.

Trafikte bulunan araç sahipleri, sular altında kalan yollarda araçlarıyla mahsur kaldılar. Hamidiye Mahallesi'nde, Ereğli köprülü kavşağında kayganlaşan yolda bir tır, refüje çıkarak durabildi.

Polis ekipleri, yaşanan kazanın ardından köprülü kavşağın alt geçidini kısa süreliğine trafiğe kapatarak önlem aldılar. Yapılan çalışmaların ardından tır kurtarılarak köprülü kavşak tekrar trafiğe açıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolu gibi bölgelerde de su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Suların çekilmesiyle araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldılar.

Üniversite Mahallesi'nde ise İbrahim Öktem Caddesi'nde su birikintileri sebebiyle araçlar mahsur kaldı. Karaman Belediyesi'ne ait iş makineleri, su birikintilerine müdahale etmek üzere çalışma yaptılar.

Su birikintileri nedeniyle kaldırım üzerinde mahsur kalan bazı öğrenciler de kepçe yardımıyla kurtarıldılar.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağışın etkisi bir süre sonra azaldı.

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