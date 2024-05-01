ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'de de yayılıyor

Newcastle Üniversitesi, Bristol Üniversitesi, Warwick Üniversitesi, Leeds Üniversitesi, Sheffield Üniversitesi ve Sheffield Hallam Üniversitesi'nden öğrenciler, kampüslerinde toplanarak Filistin'e destek eylemlerine dahil oldu.

Eylemlere katılan öğrenci ve personel, üniversitelerinin İsrail'e silah tedarik eden şirketlerle işbirliğine son vermesini talep etti.

Newcastle Üniversitesi'nde kurulan "Newcastle Apartheid off Campus" adlı grup, üniversitenin kampüsünde kamplar kurdu ve günlük mitingler düzenledi. Ayrıca, İtalyan savunma şirketi Leonardo ile yapılan işbirliğine son verilmesi çağrısında bulundu.

Bristol Üniversitesi'nde de öğrenciler, kurdukları çadırlarla üniversitelerini İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımında suç ortağı olmakla suçladılar. Sheffield'daki üniversitelerde ise öğrenci, personel ve mezunlardan oluşan gruplar Filistin için dayanışma çadırları kurarak desteklerini gösterdi.

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan eylemler, ülkedeki diğer üniversitelere de sıçradı. Göstericilere karşı polis müdahalesiyle sonuçlanan Columbia Üniversitesi'ndeki olaylar, ülke genelinde öğrenci eylemlerini yaygınlaştırdı.

ABD genelinde devam eden eylemlerde 50'den fazla büyük üniversiteden binlerce öğrenci gözaltına alındı.