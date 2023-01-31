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Hakkari kırsalında 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 6 kilo 680 gram eroin ve 4 kilo 220 gram afyon sakızı ele geçirildiği bildirildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 22:11
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Hakkari kırsalında 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari kırsalında 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 6 kilo 680 gram eroin ve 4 kilo 220 gram afyon sakızı ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, bir çuvalda 8 paket halinde 6 kilo 680 gram eroin ile 4 kilo 220 gram afyon sakızı ele geçirdi. (AA)

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