Hakkari polisi sahte para konusunda bilgilendirme yaptı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında vatandaşları dolandırıcılık, parada sahtecilik ve hırsızlık suçlarına karşı bilgilendirmeye devam ediyor.

Hakkari polisi sahte para konusunda bilgilendirme yaptı

İHA'nın haberine göre; Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Gopsi mevkiinde kurulan pazarda alıcı ve satıcılara yönelik para alışverişi sırasında ortaya çıkabilecek olan dolandırıcılık, parada sahtecilik ve tırnakçılık gibi suçlara maruz kalmamaları adına bilgilendirmede bulundu.

Tek tek kurban satış alanını gezip hem orada bulunan esnafa hem de kurban satın almak için gelen vatandaşa bilgi veren polis ekipleri, ardından konu ile ilgili hazırlanmış oldukları bilgi broşürlerini dağıttı

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