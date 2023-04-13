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Şemdinli’de uyuşturucu operasyonu

Hakkari Şemdinli’de ikamete yapılan operasyonda 5 kilo 550 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 16:54
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Hakkari Şemdinli’de uyuşturucu operasyonu

Şemdinli’de uyuşturucu operasyonu
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İHA’nın haberine göre, Şemdinli’de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Şemdinli ilçemizde yapılan ikamet aramasında 6 poşet içerisinde kristal halde 5 bin 550 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup; 3 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

 

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