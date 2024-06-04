Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkanını tebrik ettiği ortaya çıktı

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi’ne dün gece polisler tarafından baskın yapılmıştı.

Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise Van’da gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hakkari Valisi Ali Çelik’in Hakkari Belediyesi'ne kayyum olarak atandığı duyuruldu.

Ali Çelik

Atama yurt genelinde tepkilere neden olurken kayyum olarak atanan Vali Ali Çelik'i yerel seçimlerde Valilik görevini yürütürken seçimleri kazanan Akış'ı tebrik ettiği ortaya çıktı.

Çelik, seçimlerin ardından yaptığı paylaşımda, Mehmet Sıddık Akış’ı tebrik ederek “Yeni seçilen belediye başkanlarına başarılar dilerim” ifadesini kullanmıştı.

Paylaşımda ayrıca, “Başkanlar diyerek zimnen eşbaşkanlığı kabul etmiş mi oluyorsunuz” yanıtının da gizlenmiş olduğu görüldü.