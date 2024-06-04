Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkanını tebrik ettiği ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkanını tebrik ettiği ortaya çıktı

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması sonrası kayyım olarak atanan Vali Ali Çelik'i yerel seçimlerde kazanan Akış'ı tebrik ettiği ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi’ne dün gece polisler tarafından baskın yapılmıştı.

Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise Van’da gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hakkari Valisi Ali Çelik’in Hakkari Belediyesi'ne kayyum olarak atandığı duyuruldu.

ali-celik-1.webp
Ali Çelik

Atama yurt genelinde tepkilere neden olurken kayyum olarak atanan Vali Ali Çelik'i yerel seçimlerde Valilik görevini yürütürken seçimleri kazanan Akış'ı tebrik ettiği ortaya çıktı.

Çelik, seçimlerin ardından yaptığı paylaşımda, Mehmet Sıddık Akış’ı tebrik ederek “Yeni seçilen belediye başkanlarına başarılar dilerim” ifadesini kullanmıştı.

ali-celik.jpg

Paylaşımda ayrıca, “Başkanlar diyerek zimnen eşbaşkanlığı kabul etmiş mi oluyorsunuz” yanıtının da gizlenmiş olduğu görüldü.

232350381-ekran-goruntusu-2024-06-03-232332-001.jpg

Son Haberler
Baba olmak kalbi fena vuruyor. Bilimsel çalışmadan ortaya çıktı Sağlık
Baba olmak kalbi fena vuruyor. Bilimsel çalışmadan ortaya çıktı
Diş hekimi genç kadın ifşa etti! 5 bin lira vermediği için babası palayla saldırdı Dünya
Diş hekimi genç kadın ifşa etti! 5 bin lira vermediği için babası palayla saldırdı
Erdoğan'dan 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na mesaj Ekonomi
Erdoğan'dan 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na mesaj
Hande Sarıoğlu Rasim Ozan’la yapacağı işi duyurdu. Takipçileri isyan etti Magazin
Hande Sarıoğlu Rasim Ozan’la yapacağı işi duyurdu. Takipçileri isyan etti
Eve dönen koca Iraklı karısını başka bir erkekle yakaladı Gündem
Eve dönen koca Iraklı karısını başka bir erkekle yakaladı
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın tatil fotoğrafları nefes kesti Spor
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın tatil fotoğrafları nefes kesti
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si hayatını kaybetti Magazin
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si hayatını kaybetti