Hakkari'de 358 bin 430 dolar ile 4 kilo kaçak altın ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, Anadağ köyü Beşikağaç mezrasında üç ikamette gerçekleştirilen aramalarda, 21 karton gümrük kaçağı sigara, suçtan elde edildiği düşünülen 755 Irak dinarı, 126 bin 895 TL ve piyasa değeri 11 milyon lira olan 358 bin 430 Amerikan doları ile 4 kilo kaçak altına el konulmuştur. Bu bağlamda, 5 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.