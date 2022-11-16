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Donan gölde buz pateni yaptılar

Hakkari'de 3 kişi, hava sıcaklığının geceleri eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yüzeyi tamamen buz tutan gölde buz pateni yaptı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 10:23
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Hakkari'de donan gölde buz pateni yaptılar

Donan gölde buz pateni yaptılar
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Hakkari'de 3 doğasever, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki donan Seyithan Gölü'nde buz pateni yaparak keyifli bir gün geçirdi.

Hakkarili doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, beraberindeki buz pateni antrenörü Erdem Gür ve eşi Çilek Tekin Gür ile kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıktı. Grup, Seyithan Gölü'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Kentte geçen hafta yağan mevsimin ilk karıyla birlikte beyaza bürünen dağlarda yürüyüş yapan doğaseverler, hava sıcaklığının geceleri eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yüzeyi tamamen buz tutan Seyithan Gölü'nde buz pateni yaptı.

O anların görüntülerini kayıt altına alan Noyan, "Hava koşullarından dolayı biraz zor oldu. Araç bir yere kadar geldi. Kardan dolayı yol kapalıydı. Aracı bırakıp, yaklaşık 3 saat tırmanarak 3 bin 500 rakımda bulunan Seyithan Gölü’ne ulaştık. Çok soğuk ve çok rüzgarlıydı. O yüzden rüzgar bizi biraz engelledi ama her şeye rağmen çok eğlenceliydi" dedi.


(Kaynak: İHA)

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