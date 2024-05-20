Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında vefat etmeleri üzerine başsağlığı dileklerini iletti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan, “Helikopter kazasında hayatını kaybeden değerli dostum, kardeşim İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Erdoğan, kazada hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah’tan rahmet dilediğini belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti’nin Dini Lideri Ali Hamaney başta olmak üzere, İran halkı, hükümeti ve merhumların ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Görevi süresince bölge huzuru için çaba sarf eden Sayın Reisi’yi saygı ve minnetle anıyorum. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu acı günlerde de İran’ın yanında yer alacaktır.” ifadelerini kullandı.

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