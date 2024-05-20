Tereciye tere satılmaz atasözünün anlamı nedir?

Tereciye tere satılmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir alanın uzmanlarına, o alanda öğüt vermenin veya mal satmanın gereksiz olduğunu belirtmek amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Zira uzmanlar zaten konuya vakıf oldukları için, aynı konuda bilgi veya mal sunmak onlara fazladan katkı sağlamayacaktır.

TERECİYE TERE SATILMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen dolandırıcıya yalan söylemeye çalışırsan elindeki avucundakini böyle alır işte tereciye tere satılır mı hiç?"

"Gelmiş bana seni annene karşı savunayım istersen diyor tereciye tere satılmaz."