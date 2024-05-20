Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü

Esenyurt’ta meydana gelen kazada, kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi Tem yan yolda gerçekleşti. İddialara göre, Bayram Örs yönetimindeki 34 HAY 136 plakalı motosiklete bir kamyonet çarptı.

İşe gitmekte olan Örs, çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü ve kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Bayram Örs'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayram Örs’ün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.