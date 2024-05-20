Fenerbahçe'ye borsada Galatasaray galibiyeti dopingi

Düzenleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye borsada Galatasaray galibiyeti dopingi
Fenerbahçe'nin Galatasaray galibiyeti borsada yatırımcısını gültürdü. Fenerbahçe hisseleri bakın yüzde kaç değer kazandırdı.

Fenerbahçe ligde 6 puan gerisinde çıktığı Galatasaray deplasmanından galibiyetle dönmesi borsada yüzleri güldürdü. O galibet hisse fiyatlarına yansıdı.

Galatasaray'ı mağlup ederek puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe hisseleri, galibiyetin ardından haftaya güçlü yükselişle başladı.

Cuma günü 105 liradan kapanış yapan Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisse fiyatı, açılışta yaklaşık yüzde 8 yükseliş gösterdi. Şu saatlerde ise önceki kapanışa göre yüzde 5 üzerinden 110 lirada dengelendi.

Galatasaray deplasmanından 0-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, böylece şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesinin önüne geçti.

Fenerbahçenin hisseleri değer kazanırken, Galatasaray Spor AŞ hisse fiyatı, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından yüzde 2,5 değer kaybederek 8,84 liraya geriledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor hisselerinden Beşiktaş ise yüzde 9,9 değer kazancıyla 33,02 lira ile tavan fiyattan işlem görürken, Trabzonspor hisseleri yüzde 1 yükselişle 2,06 liradan alıcı buluyor.

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