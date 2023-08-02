Hakkari’de ekmek 7 lira oldu

Zam, yarından itibaren kent genelinde geçerli olacak.

Zam kararı komisyondan çıktı

İHA'nın haberine göre; Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı (HESOB), Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO), İl Ticaret Müdürlüğü’nden oluşan komisyon, ekmek fiyatına zam yapılması kararı aldı. Komisyon, 200 gram ekmeğe 2 TL zam uygulanmasını uygun gördü.

Yeni fiyat yarından itibaren uygulanacak

Zamlı fiyatın HESOB tarafından yarından itibaren kent genelinde uygulanacağı duyuruldu. Buna göre, 200 gram ekmek 7 TL’ye satılacak. Zam kararının gerekçesi olarak, un ve maya fiyatlarındaki artış gösterildi.