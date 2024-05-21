Hakkari'de dolandırdığı para gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkari'de dolandırdığı para gündem oldu
Hakkari'de bir hafta içerisinde 9 kişi yaklaşık 380 bin TL dolandırıldı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içinde 3 vatandaş sosyal medya üzerinden ev eşyası almak isterken, 4 vatandaş sahte altın alırken, 2 vatandaş ise kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslara kart bilgilerini paylaşarak toplamda 380 bin TL dolandırıldı. Açıklamada vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:

"Güvenmediğiniz satıcıdan bir şey alırken iki kez düşünün, mümkünse ürünü görmeden ve emin olmadan para göndermeyin. Sizi arayan bir kamu görevlisi kart bilginizi, hesap ya da şifrenizi talep etmez. Unutmayın, duyarlılığınız şahıslara karşı en büyük kozunuzdur."

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