Araziye gizlenmiş 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu araziye gizlenmiş 25 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaları 2023 yılında da devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 1 Ocak 2023 günü saat 21.00 sıralarında Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen arazi araması sonucunda dere yatağı içerisine gizlenmiş şekilde 1 çuval içerisinde 25 paket halinde; yaklaşık olarak 25 kilogram eroin maddesi ele geçirildi" denildi.



(Kaynak: İHA)