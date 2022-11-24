Hakkari Yüksekova'da iki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Yüksekova-Şemdinli kara yolu Güçlü köyü yakınında 34 NC 4566 plakalı otomobilin çarpmasıyla diğer şeride savrulan kişiye karşıdan gelen 65 EG 245 plakalı minibüs çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle kısa süre kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından araç geçişlerine açıldı. (AA)
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