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Hakkari-Van karayolunda kaya düştü: 2 yaralı   

Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle dağdan kopan kaya parçaların seyir halindeki aracın üzerine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 22:15
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Hakkari-Van karayolunda kaya düştü: 2 yaralı   

Hakkari-Van karayolunda kaya düştü: 2 yaralı   
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Hakkari'de akşam saatlerinden itibaren devam eden karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle kent merkezine 3 kilometre mesafedeki Seyir Tepesi mevkiinde seyir halindeki 72 AAC 585 plakalı kapalı kasa kamyonetin üzerine dağdan kopan kaya parçaları düştü.

Kaya parçalarının aracın üzerine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralananların yakını olduğunu ifade eden Yusuf Güzel, "Köyden peynir alıp döndükleri esnada dağdan kopan kayalar üzerlerine düştü. Kardeşim ve bir yakınım hafif şekilde yaralandı. Çok şükür kazada maddi zararımız oldu. Cana gelen mala gelsin” diye konuştu. 

Karayolu trafiğe çift yönlü kapatılırken devam eden kaya düşmeleri nedeniyle yetkililer sürücüleri sabaha kadar yolculuk yapmamaları konusunda uyardı. (İHA)


                            

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