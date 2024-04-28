Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, M.K. isimli şahsın ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, güveni kötüye kullanma, basit yaralama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından 5 yıl hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlendi.

Şüpheliyi takip eden jandarma ekipleri, M.K.’yi Salar beldesinde yakaladı ve gözaltına alındı. İşlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.