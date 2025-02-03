Hakkında yeni bir dava açılmıştı... Ümit Özdağ'dan son dakika açıklaması!

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Hakkında yeni bir dava açılmıştı... Ümit Özdağ'dan son dakika açıklaması!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 26 Şubat 2020'de 27. Dönem Milletvekili olarak görev yaptığı sırada TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Libya'da görev yaparken şehit olduklarını söylediği MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma için jet hızında bir açıklama yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 27. Dönem Milletvekili olarak görev yaptığı sırada TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Libya'da görev yaparken şehit olduklarını söylediği MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davaya ilişkin X'teki sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Özdağ mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Zafer Partililer,

İlk günden beri beni Silivri'de yalnız bırakmıyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

Zaman zaman 500-600 kişi Silivri'de tarlada hapishanenin karşısında bir araya geliyorsunuz. Sağolun, Varolun. Ancak bir soğuk hava dalgasının geldiğini haberlerde okuyorum. Salı, Çarşamba gibi çok soğuk olacakmış.

Hiçbirinizin bu soğukta ateş başında bile olsa üşümenizi ve hasta olmanızı istemem.

Bundan dolayı ricam, havanın karlı ve aşırı soğuk olacağı önümüzdeki birkaç gün evinizde kalın. Teşkilatlarda kalın. Sahada çalışın. Ve Silivri'yi bana bırakın.

Hepinize sevgiler..

NE OLMUŞTU?

Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Özdağ'ın 26 Şubat 2020'de 27. Dönem Milletvekili olarak görev yaptığı sırada Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında Libya'da görev yapan MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği gerekçesi ile o dönem hakkında fezleke hazırlanmıştı.

RE'SEN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Ümit Özdağ, yaptığı basın açıklamasında "Türk ordusu 2 bin kilometre uzaklıkta, Libya'da bir Arap iç savaşına müdahil hale getirilmiş ve halen çatışmaların içindedir" şeklinde konuşarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu iki kişinin rütbeleri ve açık isimlerini açıklayıp şehit olduklarını söyledi. Özdağ hakkında o dönem açıklamalarında MİT mensubu olan iki kişinin isimlerini vermesinden dolayı 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27/2 maddesince re'sen soruşturma başlatılarak fezleke hazırlanmıştı.

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