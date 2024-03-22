Haklarında arama kararı olan şahıslar yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Haklarında arama kararı olan şahıslar yakayı ele verdi
Haklarında 16 ve 14 yıllık hapis cezası olan şahıslar polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada biri 16 yıl diğeri 14 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Ekipler tarafından araması bulunan şahıslara yönelik yapılan arama çalışmalarında cezaevi firarisi ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 16 yıl 4 ay 182 gün ile, bina içerisinde koruma altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından 14 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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