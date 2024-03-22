Haklarında arama kararı olan şahıslar yakayı ele verdi

Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada biri 16 yıl diğeri 14 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Ekipler tarafından araması bulunan şahıslara yönelik yapılan arama çalışmalarında cezaevi firarisi ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 16 yıl 4 ay 182 gün ile, bina içerisinde koruma altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından 14 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edildi.