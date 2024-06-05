Halatlardan kopup sürüklenen dubaların üstünde uyuya kaldılar. Bu bir yurdum insanı haberidir

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde, suyun üstündeki dubaların ipinin kopması nedeniyle denizde sürüklenen dört genç kurtarıldı.

Olay, Marmara Denizi’nde yaşandı ve gençlerin cep telefonuyla yardım çağrısı yapmasıyla çözüldü.

Çiftlikköy sahilinde suyun üzerinde bulunan dubanın iplerinin kopması sonucu, dört genç akıntıyla birlikte denizde sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden gençler, cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, dubada mahsur kalan gençlerin bulunduğu bölgeye hızla intikal etti. Denizin ortasında bağırarak da yardım isteyen gençler, Sahil Güvenlik ekiplerinin botuyla kurtarılarak güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen gençler, olayı herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan atlattı.