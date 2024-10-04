Hâlbuki herkese elini öptürüyordu! Bahçeli'den Soylu'ya şaşırtan tavır

Siyasi arena son zamanlarda çok ilginç anlara sahne oluyor. Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada, Sinan Ateş davası üzerinden gazetecileri ve CHP’yi açık sert sözlerle eleştirmesinin ardından sergilediği tavır dikkat çekmişti.

CHP’yi tehdit eden açıklamalarda bulunan Bahçeli, aynı gün TBMM’de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonuna katılan CHP lideri Özgür Özel ile selamlaşarak “üzülme bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor, siyasetin gereği olarak” demişti.

Yine Bahçeli’nin “Kapatılmalı” dediği DEM Parti grubuyla da selamlaşması da sosyal medyaya ve siyaset sahnesine damga vurmuştu.

SOYLU ELİNİ ÖPMEK İSTEDİ, BAHÇELİ KABUL ETMEDİ

Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken, İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun MHP lideri Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştığını anlar ortaya çıktı.

Görüntülerde, MHP liderinin elini öpmeye çalışan Soylu’ya Bahçeli’nin "Estağfurullah" diyerek izin vermediği görülüyor.

B Yüzü'nün haberine göre; Bahçeli, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışının ardından Meclis'ten ayrılmak için arabasına bindiği esnada, yanına AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu geldi.

Soylu, "Efendim Allah sağlık versin" diye seslenerek, Bahçeli'nin elini öpmek için harekete geçti. Ancak Bahçeli, "Estağfurullah" diyerek, Soylu’yu nezaketle engelledi.