Halde tarihe geçen seçim! Berabere bitti

Geçersiz oyu atan üye, her iki adayla da yakın dost olduğunu ve onları üzmemek için her iki isme de mühür vurduğunu ifade etti.

1956 yılında kurulan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde faaliyet gösteren derneğin, üç yıllık yönetim süresinin sona ermesiyle olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

ve Nevzat Akcan’ın aday olduğu seçimde, dernek tarihinde ilk kez bir seçimde iki aday aynı sayıda oy alarak berabere kaldı. 135 üyenin oy kullandığı seçimde, her iki adaya da 67’şer oy çıkarken, bir oy geçersiz sayıldı.

Seçim sonuçlarının ardından Hasan Ali Yılmaz’a ulaşılamazken, Nevzat Akcan seçimin rekabetçi ve bayram atmosferinde geçtiğini belirtti.

Akcan, yönetim kurulunun genç ve üniversite mezunu bireylerden oluştuğunu ve seçimin yakın zamanda tekrarlanacağını söyledi.

Akcan, iki adayın da aynı sayıda oy almasının şaşırtıcı olduğunu ve ‘yazı tura’ önerisinin etik olmadığı için reddedildiğini, seçimin tekrarlanacağını ifade etti.

Oy kullanan üyelerden Korhan Akbulut ise seçimin keyifli ve sorunsuz geçtiğini ve yönetimde gençlere ve kurumsal yapıyı güçlendirecek üniversite mezunlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Akbulut, tekrarlanacak seçimin sonucunu merakla beklediğini dile getirdi.