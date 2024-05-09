Halde tarihe geçen seçim! Berabere bitti

Kaynak: DHA
Halde tarihe geçen seçim! Berabere bitti
Antalya Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde bulunan ve 68 yıllık bir geçmişe sahip olan Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği’nin seçimlerinde tarihe geçecek bir durum yaşandı. Hem mevcut başkan hem de önceki dönem başkanının yarıştığı seçimde, her iki aday da eşit olarak 67 oy aldı ve bir oy geçersiz sayıldı.

Geçersiz oyu atan üye, her iki adayla da yakın dost olduğunu ve onları üzmemek için her iki isme de mühür vurduğunu ifade etti.

halde-tarihe-gecen-secim-berabere-bitti-yenicag-4.jpg

1956 yılında kurulan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde faaliyet gösteren derneğin, üç yıllık yönetim süresinin sona ermesiyle olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

halde-tarihe-gecen-secim-berabere-bitti-yenicag-8.jpg

ve Nevzat Akcan’ın aday olduğu seçimde, dernek tarihinde ilk kez bir seçimde iki aday aynı sayıda oy alarak berabere kaldı. 135 üyenin oy kullandığı seçimde, her iki adaya da 67’şer oy çıkarken, bir oy geçersiz sayıldı.

halde-tarihe-gecen-secim-berabere-bitti-yenicag-7.jpg

Seçim sonuçlarının ardından Hasan Ali Yılmaz’a ulaşılamazken, Nevzat Akcan seçimin rekabetçi ve bayram atmosferinde geçtiğini belirtti.

halde-tarihe-gecen-secim-berabere-bitti-yenicag-2.jpg

Akcan, yönetim kurulunun genç ve üniversite mezunu bireylerden oluştuğunu ve seçimin yakın zamanda tekrarlanacağını söyledi.

halde-tarihe-gecen-secim-berabere-bitti-yenicag-3.jpg

Akcan, iki adayın da aynı sayıda oy almasının şaşırtıcı olduğunu ve ‘yazı tura’ önerisinin etik olmadığı için reddedildiğini, seçimin tekrarlanacağını ifade etti.

halde-tarihe-gecen-secim-berabere-bitti-yenicag-6.jpg

Oy kullanan üyelerden Korhan Akbulut ise seçimin keyifli ve sorunsuz geçtiğini ve yönetimde gençlere ve kurumsal yapıyı güçlendirecek üniversite mezunlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Akbulut, tekrarlanacak seçimin sonucunu merakla beklediğini dile getirdi.

halde-tarihe-gecen-secim-berabere-bitti-yenicag-5.jpg

Son Haberler
Trafik sigortasında artış oranı belli oldu Ekonomi
Trafik sigortasında artış oranı belli oldu
Zehra Güneş'in ikizi Caterina geldi. Vakıfbank transferi resmen açıkladı yer yerinden oynadı Spor
Zehra Güneş'in ikizi Caterina geldi. Vakıfbank transferi resmen açıkladı yer yerinden oynadı
Son dakika... Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi Gündem
Son dakika... Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi
Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı Video
Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı
Seyirciler tepki gösterince NOW TV geri adım attı. Apar topar final kararı verilmişti. Magazin
Seyirciler tepki gösterince NOW TV geri adım attı. Apar topar final kararı verilmişti.
İsrail ile ticaret yeniden mi başladı? Bakanlıktan açıklama geldi Gündem
İsrail ile ticaret yeniden mi başladı? Bakanlıktan açıklama geldi
UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber. Okan Buruk yıkıldı Spor
UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber. Okan Buruk yıkıldı