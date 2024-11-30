Halep oradaydı da HTŞ neredeydi?

HTŞ denilen örgüt, Halep kırsalına saldırdı, 40 köyü ele geçirdi ve şehir merkezine girdi.

HTŞ nedir, nerede üstlenmiştir, arkasında kim vardır?

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HTŞ, tıpkı El Kaide ve IŞİD gibi ABD istihbaratının kurduğu, İsrail ile ilişkisi bulunan ve Suriye’nin İdlib şehrinde üstlenen bir terör örgütüdür.

Türkiye ile Rusya, İdlib’deki bu yapılanmayı 2008’in Eylül ayında, Soçi mutabakatında silahsızlandırmaya karar vermiş ve bu görev Türkiye tarafından üstlenilmişti. Ancak Türkiye anlaşmanın gereğini yerine getirmedi...

İki yıl sonra ABD derin devletinin uzantısı olan Uluslararası Kriz Grubu, 29 Şubat 2020 analizinde “Rusya ve Türkiye, HTŞ dâhil İdlib’de çatışan taraflar arasında ateşkes ilan etmeli, İdlib’in ana yollarını açmak için adım atmalıdır.” denildi

Ardından 5 Mart 2020’de, Türkiye ile Rusya, Moskova mutabakatını imzaladı. Moskova mutabakatında Uluslararası Kriz Grubu’nun iki talebe de kabul edildi. Yani ateşkes ilan edildi ve bahsedilen yolda da güvenliği Türk ve Rus askerlerinin sağlaması kararlaştırıldı.

Aslında ABD’nin görüşleri Moskova mutabakatında karara bağlanmıştı. Biz o zaman yaptığımız yorumda “Moskova mutabakatıyla, İdlib’e hâkim olan HTŞ örgütünün güvenliği sağlanmıştır. Bu konuda ABD ile Rusya arasında gizli bir mutabakat mı vardır? Bu konunun devlet tarafından araştırılması gerekir” demiştik.

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HTŞ, bir süre M-4 Karayolu’nun güvenliğini sağlayan Türk ve Rus askerlerine taciz ateşi açtı. Sonunda yolda Türk ve Rus askeri kalmayınca aradan dört yıl geçtikten sonra İsrail’in Lübnan ile imzaladığı ateşkes anlaşması yürürlüğe girer girmez, HTŞ, aynı yolu kullanarak İdlib’in kuzey doğusunda bulunan Halep’e doğru, saldırıya geçti...

HTŞ’nin gücünü 6 yıl boyunca muhafaza ederek Halep’e saldırması, Türkiye’nin 6 yıl önceki Soçi mutabakatının gereğini yerine getirmemesi sayesindedir.

Çünkü İdlib’de HTŞ diye bir örgütün var olabilmesi Türkiye’nin HTŞ’yi İdlib’de tutmak için gösterdiği göz yaşartıcı çaba sayesindedir!

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Söylentiye göre Halep’ten göç eden biri, gerekli gereksiz, Halep’te iken yaptıklarından abartılı bir şekilde söz edermiş. Bir gün bir toplantıda, “Ben Halep’te kırk arşın yerden atladım.” deyince, orada bulunanlardan biri, dayanamamış, “Birader, Halep oradaysa arşın burada, atla da görelim.” demiş.

Halep hep oradaydı da İdlib’deki HTŞ de son yıllarda hep oradaydı. Türkiye, “ABD’nin korunmaya en mazhar terör örgütleri”nden HTŞ’nin İdlib kuvözünde barınması, beslenmesi ve lojistik olarak desteklenmesini sağlamış oldu. Şimdi, Soçi ve Moskova mutabakatlarını birlikte kotaran Türk ve Rus Dışişleri Bakanları’ndan; Tayyip Erdoğan’dan ve Putin’den ses çıkmamasının sebebi budur.

Türkiye, “ABD’nin korunmaya en mazhar terör örgütleri”nden PKK’nın başı olan Abdullah Öcalan’ın, Meclis’te konuşturulup konuşturulmamasını, Erdoğan’ın dördüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için kurulan oyunları konuşuyor...